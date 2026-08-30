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Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı

Van’ın Erciş ilçesinde 5 dakikalık sağanak sonrası etkili olan rüzgâr, refüjlerdeki çok sayıda ağacı kökünden söktü; çatı ve sahil yolunda hasar oluştu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:53

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı

Erciş'te kısa süreli sağanak ve güçlü rüzgâr

Van’ın Erciş ilçesinde 5 dakikalık sağanakı takiben etkisini artıran şiddetli rüzgâr, ilçe merkezinde etkili oldu. Özellikle refüjlerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve bazı binaların çatı kısımlarında hasar oluştu.

sahil yolu ve günlük yaşamda etkiler:

Kafelerdeki masa ve sandalyelerin devrildiği görüldü; ilçenin sahil yoluna devrilen ağaçlar bazı noktalarda trafikte aksamalara yol açtı. Olay kısa süreli olmasına rağmen yer yer geçici ulaşım sıkışıklığı ve maddi hasar kaydedildi.

YOLA DEVRİLEN AĞAÇLAR

YOLA DEVRİLEN AĞAÇLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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