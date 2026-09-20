Erciş'te boş arazide biriken atık lastikler alev aldı, itfaiye hızla müdahale etti

Erciş'te atık lastik yangını kontrol altına alındı
Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde bulunan boş arazide toplanan atık araç lastiklerinde yangın çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ihbar ve olay yeri:
Vatandaş ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangının boş arazide biriken atık araç lastikleri arasında başladığı bildirildi.
itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışması:
Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi ve yangını söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının yakın alanlara sıçraması önlendi.
VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ATIK LASTİK YIĞININDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇEVREDEKİ ALANLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜ.
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