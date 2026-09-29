Erciyes 38 FK başkanı Ersoy: maçımızın hakkı gasp edildi

Erciyes 38 FK başkanı Latif Ersoy'ın açıklaması

Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, hakemlere yönelik operasyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güçlü bir tepki verdi. Ersoy, paylaşımında teknik direktör Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezonki bir konuşmasını alıntıladı ve play-off finalinde oynadıkları Malatya Yeşilyurt karşılaşmasına atıfta bulundu.

Ersoy'un paylaşımının odağı:

Başkan Ersoy, paylaşımında kulübün hakkının göz göre göre gasp edildiğini iddia ederek maçla ilgili huzursuzluğunu dile getirdi. Ersoy özellikle Fuat Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olmasının altını çizdi ve bu durumun geçmiş sezonlarda yaşanan büyük hataları yeniden akıllara getirdiğini belirtti.

Burak Yılmaz'ın sözleri ve iddialar:

Ersoy'un paylaştığı konuşmada, Burak Yılmaz daha önce; gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF'nin Hukuktan Sorumlu Başkanvekili Fuat Göktaş'ın istediği şekilde at koşturulduğunu söylemişti. Bu ifadeler, Erciyes 38 FK cephesinde tepkilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Başkanın sosyal medya paylaşımı, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında play-off finali ve hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları canlandırdı. Erciyes 38 FK yönetiminin bu iddiaları nasıl takip edeceği ve hangi adımların atılacağı ilerleyen günlerde merak konusu olacak.

AÇIKALIN ERCİYES 38 FK KULÜP BAŞKANI LATİF ERSOY; HAKEMLERE YAPILAN OPERASYONLARIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ’IN GEÇTİĞİMİZ SEZON YAPTIĞI KONUŞMAYI ALINTILAYARAK, PLAY-OFF FİNALİNDE OYNADIKLARI MALATYA YEŞİLYURT MAÇINA ATIFTA BULUNDU.