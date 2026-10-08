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Erciyes 38 FK kupada Kahta 02Spor engelini aştı

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Atatürk Spor Kompleksi'nde Kahta 02Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38 FK kupada Kahta 02Spor engelini aştı

Erciyes 38 FK kupada Kahta 02Spor engelini aştı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Erciyes 38 FK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan karşılaşmada Kahta 02Spor'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

maç özeti:

Ev sahibi takımın gollerini Mehmet Tosun (Dk. 71) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (Dk. 90+2) kaydetti. Maçın hakem triosu Hakan Yüncü, Mehmet Sonay, Metehan Çetin şeklindeydi.

kadrolar ve önemli ayrıntılar:

Erciyes 38 FK: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Çağrı Yağız Yasak Dk. 82), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih Yiğit Şanlıtürk Dk. 55), Burak Efe Arslan (Utkan Gökçen Dk. 66), Berkay Ekici, Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (İlkay İşler Dk. 55), Ali Kılıç (Güney Gençel Dk. 82).

Kahta 02Spor: Ahmet Özden, Bahaddin Vural, Ahmet Ayhan, Sefa Saz, Ahmet Gazihan Fırat, Mehmet Ali Akın, Hüseyin Göksu (Roji Sözeri Dk. 46), İbrahim Halil Keser (Yunus Polat Dk. 82), Muharrnem Koç, Burhan Bal (Dk. 67 Yiğit Kadıoğlu), Mustafa Çolak (Dk. Abdülsamet Kaya Dk. 67).

Sarı kartlar: Berkay Ekici, Seyit Ali Kahya (Erciyes 38 FK); Mustafa Çolak, Ahmet Gazihan Fırat (Kahta 02Spor).

Karşılaşma sonucu Erciyes 38 FK 2-0 Kahta 02Spor olarak kaydedildi ve ev sahibi ekip kupada bir üst tura yükseldi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TURUNDA KENDİ EVİNDE KAHTA 02SPOR’U 2-0 YENEN ERCİYES 38 FK ADINI BİR ÜST...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TURUNDA KENDİ EVİNDE KAHTA 02SPOR’U 2-0 YENEN ERCİYES 38 FK ADINI BİR ÜST TURA YAZDIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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