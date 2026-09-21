Erciyes 38 FK'da iki günlük mola

Erciyes 38 FK dinlenmenin ardından yeniden toplanıyor

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK'da oyunculara, ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan Diyarbekirspor maçının ardından iki gün izin verildi. Karşılaşma golsüz berabere sona erdi ve mavi-siyahlı futbolcular dün ile bugünü dinlenerek geçirecek.

izin ve idman programı:

Verilen iki günlük dinlenmenin ardından takım yarın çalışmalara kaldığı yerden devam edecek. Haftanın ilk antrenmanı yarın saat 16.30'da TÜFAD Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve oyuncular hazırlıklarına burada başlayacak.

puan durumu ve sonraki maç:

Erciyes 38 FK, ligin ilk üç haftasını namağlup geçirerek 7 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi, ligin dördüncü haftasında 27 Eylül Pazar günü kendi sahasında Kırıkkale FK ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 3. LİG 3. GRUP’TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ EKİBİ ERCİYES 38 FK’DA OYUNCULARA İKİ GÜN İZİN VERİLİRKEN, TAKIM YARIN TOPLANARAK ÇALIŞMALARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK.