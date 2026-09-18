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Erciyes 38 fsk Diyarbakır'da çıkışını sürdürmek istiyor

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 3. Lig 3. Grup'ta 2'de 2 yaparak Diyarbakır'a gitti; Diyarbekirspor karşısında eksiksiz kadroyla 3 puan hedefliyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38 fsk Diyarbakır'da çıkışını sürdürmek istiyor

Erciyes 38 fsk Diyarbakır maçına hazır

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 3. Lig 3. Grup 3. haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşacak. Mavi siyahlılar lige 2'de 2 ile başlayarak çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Adem Çak yönetiminde takım, hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı; oyuncuların keyiflerinin yerinde olduğu belirtildi.

takımda eksik yok:

Erciyes 38'de maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik ekip son antrenmanlarda taktik düzenlemeler üzerinde durdu ve kadroda herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu olmadığı için teknik direktörün tüm alternatifleri değerlendirebileceği aktarıldı.

maç saati ve görevli hakem:

Karşılaşma Diyarbakır Seyrantepe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Müsabakada düdüğü Murat Kasap çalacak. Erciyes 38, deplasmandan 3 puan alarak ligdeki ivmesini sürdürmeyi amaçlıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 3.HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA DİYARBEKİRSPOR’A KONUK...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 3.HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA DİYARBEKİRSPOR’A KONUK OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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