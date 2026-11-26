ziyaretin detayları:

Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp heyeti yeni dönem dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini iletti ve karşılıklı selamlaşma ile görüş alışverişinde bulunuldu.

hediye takdimi:

Ziyaret kapsamında Latif Ersoy, Başkan Ömer Gülsoy'a üzerinde 38 numarası bulunan mavi-siyahlı formayı hediye etti. Formanın takdimi, kulüp ile oda arasındaki yakın diyaloğun ve nezaket jestinin somut bir göstergesi olarak kaydedildi.

karşılıklı temenniler:

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nazik ziyaret ve iyi dilekleri için Latif Ersoy ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gülsoy, görevindeki yeni dönemde kulübün ve oda faaliyetlerinin başarıyla sürmesini diledi.

Buluşma, yerel spor camiası ile ticaret odası arasında sürdürülen iletişimin pekiştiğini gösterirken, her iki taraf da ortak çalışmalar ve destek konularında iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ BAŞKANI LATİF ERSOY VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) BAŞKANI ÖMER GÜLSOY’U ZİYARET EDEREK YENİ DÖNEMİ DOLAYISIYLA HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.