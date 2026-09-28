Erciyes 38'de hedef şampiyonluk, dört haftada 10 puan morali

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 4. haftasında kendi sahasında Kırıkkale FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, takımın ilk dört maçta elde ettiği 10 puan'ın moral verici olduğunu ifade etti.

Ersoy'un değerlendirmesi:

Ersoy, maç performansını değerlendirirken, "4 maç 10 puan, ortalama 2,5 puan ediyor. İyi bir başlangıç oldu. Geçen hafta da Diyarbakır’ı yenebilirdik ama olmadı, Allah nasip etmedi. Bu ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Tabii şampiyon olmak için de deplasmanda, içeride rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Daha iyi olur diye ümit ediyorum. Buraya gelen herkese ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteriyorlar. Burada bir aile havası var. Onu bozmak istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

Yönetim ve teknik heyetin rolü:

Milletvekili, kulüp yönetimi ve teknik ekibin çabalarını da öne çıkararak, teknik direktör Adem Çak'ın gayretlerinin takımdaki disiplin ve birlik ruhu açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Ersoy, "Futbolcu kardeşlerim karakterli bir oyuncu grubu. Ligin sonuna kadar disiplinli bir şekilde biz hem idari olarak hem finansal olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece Erciyes FSK için değil, Kayserispor için de yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca stadyumdaki destek ve atmosfer için taraftarlara teşekkür etti, aile havasının korunmasının önemine dikkat çekti. Kulübün hedefi, hem saha içindeki istikrarı korumak hem de sezon sonunda şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek olarak öne çıkıyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜNÜN EVİNDE KIRIKKALE FK'YI 2-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İLK 4 MAÇTA ALINAN 10 PUANIN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.