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Erciyes 38'de ilk hedef tamamlandı, sıra şampiyonlukta

Erciyes 38 Başkanı Latif Ersoy, 4 haftada hedefledikleri 10-12 puana ulaştıklarını, tribün desteğinin arttığını ve yeni stat talep ettiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38'de ilk hedef tamamlandı, sıra şampiyonlukta

Erciyes 38'de ilk hedef tamamlandı, sıra şampiyonlukta

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 4. haftasında sahasında Kırıkkale FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından kulüp başkanı Latif Ersoy takımın gösterdiği savunma disiplinine ve sezon başlangıcında konulan hedeflere dikkat çekti.

maç ve takım performansı:

Ersoy, karşılaşmanın ardından takımın sahada sergilediği karakteri övdü ve savunmanın güven verdiğini söyledi: "Zor gol yiyoruz. Açıldık da yavaş yavaş. Takım iyi mücadele ediyor. İstediğimiz gibi ilerlediğimizi söyleyebilirim." Başkan ayrıca sezon başında koydukları ilk hedefi açıkladı ve bunun tutturulduğunu belirtti.

Ersoy'un verdiği bilgilere göre ilk 4 maçtaki hedef 10-12 puan aralığıydı ve bu hedefe ulaşıldı. Şu ana kadar alınan sonuçlar ile takımın performansı şu şekilde: 4 maçta mağlubiyet yok, 1 beraberlik ve 3 galibiyet. Başkan, önümüzdeki 4 maç için benzer bir puan aralığını (yine 10-12 puan) hedeflediklerini söyledi ve bunu gerçekleştirmek için futbolculara, teknik heyete ve sportif direktöre güvendiklerini belirtti.

şehir desteği ve stat talebi:

Karşılaşmanın tribünleri yoğun ilgi gösterdi. Ersoy, belediye başkanları, valinin katılımı ve milletvekilleriyle diğer yerel yöneticilerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti; telefonla ulaşamayanların da destek mesajı ilettiğini belirtti. Başkan, bu yıl kulübün bürokratik anlamda da ilgi gördüğünü vurguladı.

Tribünleri tanımlarken Ersoy, maçların "kapalı gişe" oynandığını ve mevcut stadın muhtemelen yetersiz kalacağını söyledi. Bu nedenle yetkililere yeni bir stat talep ettiklerini iletti: "Bu stat muhtemelen bize yetmeyecek. O yüzden buradan yeni bir stat istediğimizi de yetkililere bildirmek isterim."

Başkan, şehrin takımın arkasında durmasının önemine dikkat çekti: "Şehir ne kadar arkamızdan gelirse, bu çocuklara ne kadar sahip çıkarsa bu takım ileri yürüyecek." Ayrıca taraftar davranışlarını da övdü; herkesin aileleriyle geldiğini, küfür ve olay yaşanmadığını, adil oyun ve saygı çerçevesinde mücadele ettiklerini söyledi.

Ersoy, kulübün hedeflerini net biçimde ortaya koydu: "Sezon başında açık bir şekilde şampiyon olacağız. Bizim olduğumuz yerde ikincilikler konuşulmaz. Bizim olduğumuz yerde sadece 1. lig konuşulur demiştik. Biz 1. olarak şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de mücadele veriyoruz." Başkan, hem saha içindeki hem de saha dışındaki disiplinin hedefe ulaşmada belirleyici olacağını ekledi ve kulübe inanç çağrısını yineledi.

Sonuç olarak, Erciyes 38 bu sezonun erken döneminde koyduğu ilk hedefi yakaladığını duyurdu; önümüzdeki haftalarda benzer bir ivme sürdürülmesi ve şampiyonluk iddiasının devam ettirilmesi amaçlanıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ BAŞKANI LATİF ERSOY, SEZON BAŞI BELİRLEDİKLERİ İLK HEDEFE...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ BAŞKANI LATİF ERSOY, SEZON BAŞI BELİRLEDİKLERİ İLK HEDEFE ULAŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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