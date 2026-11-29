Erciyes 38'den Atatürk sahasında üç gollü galibiyet

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanan 14. hafta maçında Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

maçın kırılma anları:

Ev sahibi ekip, maçın daha 5. dakikasında Mehmet Tosun ile erken golü bularak öne geçti ve bu üstünlüğü korumaya odaklandı. İkinci yarıda dengeler değişirken, 63. dakikada Mehmet Eksik farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada skoru belirleyen isim ise Artun Akçakın oldu. 74. dakikada Utkan Gökçen'in gördüğü kırmızı kart, Adana Adaletgücü için toparlanma şansını azaltırken Erciyes 38'in kontrolü elinde tutmasını sağladı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Erciyes 38 FSK sahaya Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Utkan Gökçen, Halil Duman, Hüseyincan Kırıkçı, Mehmet Tosun, Mikail Koçak, Seyit Ali, Çağrı Yağız Yasak, İlkay İşler, Artun ilk 11'i ile çıktı. Oyuna sonradan girenler: Osman Şahin (46'), Caner Kaban (67'), Fatih Yiğit Şanlıtürk (67'), Burak Efe Arslan (76'), Ali Kılıç (78'). Adana Adaletgücü kadrosunda ise Gürkan, Seyit Alperen, Mustafa Hakan, Ahmet Cem, Engin Reşat, Sefa Akın, Hüseyin, Görkem, Mehmet, Abdullah, Samet yer aldı; Hami (61'), Yunus (61'), Mustafa Emin (83') ve Talha Bora (83') takımlarına katkı verdi. Maçta Erciyes 38 cephesinden Mehmet Tosun, Mehmet Eksik, Caner Kaban sarı kart gördü; Adana Adaletgücü'nden Samet sarı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Utkan Gökçen 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, hakem triosu Şahin Berker, Oktay Beytekin, Sefacan Doğru yönetiminde tamamlandı ve Erciyes 38 FSK haftayı üç farklı galibiyetle kapattı.

3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ; LİGİN 14. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA ADANA ADALETGÜCÜ’NÜ 3-0 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI.