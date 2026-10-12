Erciyes akademisyenleri uluslararası atıf listelerinde toplu başarı gösterdi

Erciyes akademisyenleri uluslararası atıf sıralamasında yer aldı

Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan 2026 "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı. Erciyes Üniversitesi'nden toplam 46 akademisyen bu seçkin listede yer alma başarısı gösterdi; değerlendirmede hem Yıllık Etki (2025) hem de Kariyer Boyu Etki kategorileri dikkate alındı.

kapsam ve kriterler:

Liste, 20 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında dünyanın en etkili olarak belirlenen ilk yüzde 2'lik dilime giren araştırmacıları kapsıyor. Sıralama; h-indeksi, bileşik atıf skoru (c-score) ve öz atıf oranları gibi ölçütlerin hesaplanmasıyla oluşturuluyor ve milyonlarca yayımlı çalışmanın atıf verileri temel alınıyor.

erciyes'in öne çıkan disiplinleri:

Erciyes Üniversitesi'nden listeye giren isimler, başta Yapay Zekâ, Görüntü İşleme, Analitik Kimya ve İnşaat ve Çevre Bilimleri olmak üzere farklı alt alanlarda uluslararası atıf etkisiyle öne çıktı. Değerlendirme sonucunda Yıllık Etki kategorisinde 31, Kariyer Boyu Etki kategorisinde ise 29 araştırmacı kayıtlı bulundu.

"Dünyanın En Etkili yüzde 2 Bilim İnsanları listesine girerek hem üniversitemizin hem de ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında başarıyla temsil eden tüm değerli araştırmacılarımızı tebrik eder, araştırma kalitemize değer katan bu başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini dileriz"

Bu başarı, Erciyes Üniversitesi'nin uluslararası akademik görünürlüğünü güçlendirirken, kurumun araştırma performansının farklı disiplinlerde sürdürülebilir olduğunu gösteriyor ve üniversite yönetimi bu sonuçların daha fazla iş birliği ve destekle pekişeceğini vurguluyor.

STANFORD/ELSEVİER 2026 'DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI' SONUÇLARINA GÖRE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDEN 'YILLIK ETKİ' VE 'KARİYER BOYU ETKİ' LİSTELERİNDE TOPLAM 46 AKADEMİSYEN YER ALMA BAŞARISI GÖSTERDİ.