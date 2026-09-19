Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanan Türk ve Somalili komandolar ortak eğitim yaptı

Erciyes Dağı'nda ortak taktik intikal ve eğitim

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı ile Somalili misafir askerî personelin Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdiği bildirildi. Paylaşıma yer verilen ifadede 'Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere...' notu düşülerek birliklerin bölgede yoğun bir eğitim faaliyeti yürüttüğü vurgulandı.

Eğitim başlıkları:

Birliklerin Tekir Yaylası çevresinde ordugâh kurduğu, burada "Pusu ve pusuya karşı koyma", "Mağara ve sığınak araması" ve "Uçangöz" eğitimlerinin icra edildiği kaydedildi. Eğitimlerin kapsamı intikal, yerleşme ve saha arama-tarama uygulamalarını içerdiği şekilde aktarıldı.

Zirve tırmanışı ve keşif:

Eğitimlerle eş zamanlı yürütülen bir faaliyette ise bir komando kolunun güzergâh keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandığı bildirildi. Bu tırmanışın amacının güzergâh keşfi ve bölgeye hâkimiyet sağlanması olduğu paylaşımda ifade edildi.

MSB'nin duyurusu, iki ülke askerî personelinin ortak faaliyetleri kapsamında planlı intikal ve eğitimlerin başarıyla icra edildiğini ortaya koydu.

Türk ve Somalili komandolardan Erciyes Dağı’nda ortak eğitim