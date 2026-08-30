Erciyes eteğinde bayrak coşkusu: Kayseri 30 Ağustos törenleriyle buluştu

Tören programı:

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı; törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte öğrenciler şiirleriyle yer alırken, halk oyunları gösterileriyle kültürel zenginlikler öne çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alan, özellikle geçit töreninde coşkulu anlara sahne oldu.

Günün anlamı ve protokol mesajları:

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Piyade Albay Mustafa Cemal Yılmaz yaptı. Etkinlik sonrası makamında tebrikleri kabul eden Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı açıklamada Kayseri'nin milli bayramlara bağlılığını vurguladı. Çiçek, "Erciyes'in eteklerinde milli bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullanarak kentin vatan ve bayrak sevgisini öne çıkardı.

Program, kortej ve geçit töreninin büyük alkışıyla sona erdi; törende yer alan konuşmalar ve gösteriler, Kayseri halkının katılımıyla anlam kazandı.

KAYSERİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAM COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.