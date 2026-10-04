Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Erciyes eteklerine nefes: Kayseri'den kapsamlı ağaçlandırma hamlesi

Kayseri Büyükşehir ekipleri Erciyes eteklerinde 100 tüplü fidan ve 85 ağaç dikerek yamaçlara onlarca tohum topu bıraktı; hedef yeşil dokuyu güçlendirmek.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erciyes eteklerine nefes: Kayseri'den kapsamlı ağaçlandırma hamlesi

Erciyes eteklerinde geniş çaplı ağaçlandırma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Bir Kayseri' vizyonu çerçevesinde kent genelindeki yeşillendirme çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerine taşıdı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri Erciyes A.Ş. rehberlerinin eşliğinde belirlenen alanlarda fidan ve ağaç dikimi yaptı ve bölgenin doğal dokusunu güçlendirmeye yönelik adımlar attı.

Çalışmanın detayları:

Ekipler, Erciyes günübirlik mesire alanına 100 tüplü fidan dikti; Hisarcık Kapı bölgesinde ise 85 ağaç toprakla buluşturuldu. Dikim sonrası fidan ve ağaçlara can suyu verilerek adaptasyon süreci desteklendi. Ayrıca ekipler, yürüyüş güzergâhları boyunca çeşitli noktalara onlarca tohum topu bırakarak doğal yenilenmeyi teşvik etti.

Çalışmalar sırasında Kayseri Erciyes A.Ş. yönetiminin rehberlik ve lojistik desteği sağladığı bildirildi. Yapılan müdahaleler, hem günübirlik mesire alanlarının peyzajını zenginleştirmeyi hem de yüksek kesimlerdeki yeşil dokunun sürekliliğini amaçlıyor.

Amaç ve gelecek planları:

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı yaptığı açıklamada, Kayseri’yi çevre ve yeşillendirme çalışmalarında üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Taşçı, Erciyes’e taşınan bu ağaçlandırma hamlesinin, geleceğe nefes olacak bir adım olduğunu belirterek mesai arkadaşlarına ve katkı sağlayan Erciyes A.Ş. yönetimine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, yapılan dikimlerin bölgede iklim koşullarına ve doğal dokuya uygun bitki türleriyle desteklendiğini; bu sayede yeşil alanların artırılmasının yanı sıra çevre bilincinin de güçlendirileceğini dile getirdi. Çalışmanın, uzun vadede erozyon kontrolü, peyzaj iyileştirmesi ve rekreasyon alanlarının zenginleştirilmesi gibi faydalar sağlaması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlar ve tematik ağaçlandırma projeleriyle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘DAHA YEŞİL BİR KAYSERİ’ VİZYONU...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ‘DAHA YEŞİL BİR KAYSERİ’ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ YEŞİLLENDİRME VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI ERCİYES’İN ETEKLERİNDE DE SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı
images

Sarsıntı anında Tokmanaklı'da yamaçtan kopan kaya mahallede paniğe yol açtı
images

Karapınar'da jeokamp: jeoparkın jeoturizm potansiyelini sergileyen ilk etkinlik
images

Pasifik pre-cop'ta Murat Kurum başkanlığında saha incelemeleri ve müzakere hazır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gökçeada’nın kayıp Atik Camii’si aslına uygun yeniden ihya ediliyor

Antrenman bitti: milliler İtalya sınavına Belçika'da hazır

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip