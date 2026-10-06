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Erciyes ile Kahta kupa randevusunda düdük Hakan Yüncü'de

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor arasındaki maç 8 Ekim 2026'da Kayseri'de, hakem Hakan Yüncü olacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes ile Kahta kupa randevusunda düdük Hakan Yüncü'de

karşılaşma detayları:

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Erciyes 38 FK ile Kahta 02 Spor karşı karşıya gelecek. Maç, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

hakem heyeti:

Karşılaşmanın merkez hakemi olarak Hakan Yüncü görevlendirildi. Yüncü'nün yardımcı hakemliklerini Mehmet Sonay ve Metehan Çetin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir İnce olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR’DA ERCİYES 38 FK İLE KAHTA 02 SPOR ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMANIN...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR’DA ERCİYES 38 FK İLE KAHTA 02 SPOR ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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