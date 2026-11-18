Ziyaret programı ve saha incelemeleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen programla Japonya'dan 15 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi Erciyes Kayak Merkezi'ni yerinde inceledi. Organizasyon, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle gerçekleştirildi ve Kayseri'ye yönelik tanıtım adımlarını hızlandırmayı hedefledi.

Program, 10 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da başlayıp, 12 Kasım itibarıyla Kayseri ayağıyla sürdü. Heyet; Soğanlı Vadisi, Kapadokya ve İncesu rotalarını takip ederek kentin kültürel ve doğal zenginliklerini değerlendirdi. Programın final durağı olarak Erciyes Kayak Merkezi seçildi; burada açılış programı ve B2B görüşmelerinin tamamlanmasının ardından saha çalışmaları yapıldı.

Saha ziyaretlerinde öne çıkan noktalar:

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşliğinde gerçekleştirilen incelemelerde heyet, Hacılar Kapı'dan gondola binerek merkezdeki mekanik tesisleri, pistleri ve altyapıyı yakından gördü. Katılımcılar ayrıca dağ üzerindeki otelleri ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek konaklama kapasitesi ve spor turizmi olanaklarını değerlendirme imkânı buldu.

Altyapı, pistler ve teknik kapasite:

Erciyes Kayak Merkezi'nin teknik özellikleri ziyaretçilere detaylı şekilde aktarıldı. Merkez, birbiriyle bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ile kış turizmi açısından öne çıkıyor. Dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesis, dağ kızağı tesisi ve 154 suni kar makinesi kesintisiz kayak imkânını destekleyen önemli donanımlar olarak tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen merkez, ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip olmasıyla güvenlik standartları ve uluslararası organizasyon ev sahipliği kapasitesi açısından dikkat çekiyor.

Japon tur operatörleriyle yapılan sunumlarda, Erciyes'in dört mevsime yayılan turizm potansiyeli, konaklama seçenekleri ve teknik altyapı detayları kapsamlı biçimde paylaşıldı. Katılımcılar, merkezin hem kış sporları hem de yüksek irtifa spor kampı imkanları açısından sunduğu fırsatları sahada görme şansı buldu.

Hedeflenen kazanımlar ve iş birlikleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes başta olmak üzere kentin doğal, tarihi, kültürel ve sportif değerlerini uluslararası pazarlarda tanıtarak kent markasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yapılan saha ziyaretleri ve B2B görüşmeleri, yeni iş birlikleri geliştirmek ve Kayseri'nin küresel turizm destinasyonları arasındaki bilinirliğini artırmak için zemin hazırlıyor.

Yetkililer, Japon turizm pazarında doğrudan temas ve yerinde görülecek altyapının, uzun vadede Erciyes'e yönelik talebi çeşitlendireceğini ve Kayseri ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TURİZM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ULUSLARARASI TANITIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ERCİYES KAYAK MERKEZİ, JAPON TURİZM PROFESYONELLERİNİ AĞIRLADI. JAPONYA’DAN 15 TUR OPERATÖRÜ VE SEYAHAT ACENTESİ TEMSİLCİSİ, ERCİYES’İN ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ ALTYAPISINI, KONAKLAMA İMKÂNLARINI VE DÖRT MEVSİME YAYILAN TURİZM POTANSİYELİNİ YERİNDE İNCELEDİ.