Erciyes küçük kızlarda iddiasını sürdürdü: Erva'yı 3-0 mağlup etti

Erciyes küçük kızlarda kritik galibiyet aldı

Kayseri Erciyes Voleybol Kulübü Küçük Kızlar takımı, Erva Voleybol Kulübü karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuç, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir moral kaynağı oldu.

maçın özeti:

Erciyes ekibi mücadeleci oyununu koruyarak setleri rakibine kaptırmadı. Oyuncuların servis ve savunmadaki disiplinli performansı maçın belirleyici unsuru oldu. Teknik ekip ve sporcuların sahadaki organizasyonu, üstün bir takım oyunu ortaya koydu.

hazırlık ve hedefler:

Kulüp başkanı Yusuf Ağaşe, sezon öncesi hazırlıkların etkin geçtiğini, hem Midi Kızlar hem de Küçük Kızlar gruplarında takımın iyi hazırlandığını belirtti. Bülent Şahin liderliğindeki çalışma temposu ve oyuncuların gayreti sayesinde sahada emeğin karşılığının görüldüğünü ifade etti ve ekibi tebrik etti. Kulüp, her iki kategoride de şampiyonluk hedefiyle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

Bu galibiyet, Erciyes'in hedeflerine doğru ilerlerken takımda moral ve özgüven artışı sağladı; kulüp bundan sonraki maçlarda aynı disiplin ve tempoyu sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİ ERCİYES VOLEYBOL KULÜBÜ, KÜÇÜK KIZLAR KATEGORİSİNDE KARŞILAŞTIĞI ERVA VOLEYBOL KULÜBÜ’NÜ 3-0 MAĞLUP ETTİ.