Erciyes Üniversitesi'nden araştırmacılara Avrupa projelerine başlama rehberi

Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen 'Fikrini Avrupa'ya Taşı' bilgilendirme toplantısı, araştırmacılara uluslararası destek programları hakkında yol göstermek ve proje hazırlık süreçlerinde uzman desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Turizm Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

toplantının hedefi

Toplantının ana hedefi, araştırmacıların Avrupa kaynaklı hibe ve destek programlarına başvuru kapasitelerini artırmak ve proje hazırlama süreçlerinde ihtiyaç duyulan danışmanlığı erişilebilir kılmaktı. Organizasyon kapsamında katılımcılara programların öncelikleri, başvuru usulleri ve değerlendirme kriterleri hakkında temel bilgiler sunuldu.

sunumlar ve katılımcılar

Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, fakülte dekanları ve çok sayıda araştırmacı katıldı. Rektör Erkılıç, salonu dolduran katılımcılara teşekkür ederek, "Tüm araştırmacılarımıza bu salonu doldurup bu projede bizde varız diye bir görüntü sergilediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Araştırma Dekan Yardımcısı ve Proje Destek Koordinatörü Prof. Dr. Aykut Gramda söz aldı ve Araştırma Dekanlığı olarak uluslararası projelerde araştırmacılara gerekli desteğin sağlanması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından, Araştırma Dekanlığı Uluslararası Proje Destek Uzmanı Dr. Sinem Bilgin Yücel katılımcılara uluslararası destek programları ve proje yazma süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Toplantı, araştırmacıların başvuru hazırlıklarını hızlandırmayı ve kurum içi destek mekanizmalarını daha etkin kullanmalarını sağlama amacına hizmet eden bir platform olarak tamamlandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) ARAŞTIRMA DEKANLIĞI TARAFINDAN, ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME, PROJE YAZMA SÜREÇLERİ VE UZMANLARDAN DESTEK ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA ‘FİKRİNİ AVRUPA'YA TAŞI’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.