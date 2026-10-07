Erciyes yüksek irtifa kamp merkezinde yaz dönemi 40 takımla doldu

Erciyes'te yaz kampları yüksek katılımla tamamlandı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes eteklerinde hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde 40'ın üzerinde takımın misafir edildiği bir merkez haline geldi. Merkezin deniz seviyesinden 1.850 metre yükseklikte bulunması, takımların performans çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, merkezin sunduğu imkânların ve tanıtım faaliyetlerinin bu yoğunluğu getirdiğini belirtti. Merkezde futbol sahalarının yanı sıra olimpik yüzme havuzları, kapalı spor salonu, fitness salonu gibi tesisler yer alıyor ve hem genç sporculara hem de profesyonel ekiplerin antrenmanlarına hizmet veriyor.

tesisler ve antrenman imkânları:

Merkezde yaz boyunca düzenlenen organizasyonlar arasında çocuklara yönelik turnuvalar ve Türkiye geneline yayılan karşılaşmalar bulunuyor. Sporcular yüzme antrenmanları için olimpik havuzları kullandı; basketbol ve voleybol takımları kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürdü. Akşehirlioğlu, atletizm pistinin yakın zamanda hizmete açılacağını ve burada atma, atlama, koşu ile yürüyüş branşlarının da yapılacağını vurguladı.

Yaz aylarında sağlanan bu altyapı, kış sezonunda da takımların antrenman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Yetkililer, tesislerin yıl boyunca hem yerel hem de yurtdışından gelen ekipler için cazibe merkezi olduğunu belirtti.

yeni sezona ilişkin beklentiler ve hedefler:

Erciyes Kayak Merkezi için yeni sezonda erken başlangıç ve yeterli kar beklentisi ön planda. Akşehirlioğlu, Polonya ve Çekya başta olmak üzere yurt dışından misafirlerin gelmeye devam edeceğini, otel ve kayak hocalarının sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı. Ayrıca 2027 kültür başkenti olma nedeniyle kar üzerinde atlarla yapılacak faaliyetler ve Türk Kayak Merkezleri Birliği toplantısının Erciyes'e alınmasının planlandığı ifade edildi.

Geçen sezon Erciyes 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle rekor kırmıştı; bu sezonun hedefi bu rakamı aşmak. Akşehirlioğlu, önceliklerinin gelen misafirlere kaliteli hizmet sunmak ve ziyaretçilerin memnun ayrılmasını sağlamak olduğunu söyledi ve uzun, rekorlarla dolu bir sezon temenni etti.

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER AKŞEHİRLİOĞLU