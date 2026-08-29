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Erciyes'e düşen ilk karı başkan Büyükkılıç yürüyüşte paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki yürüyüşünde Erciyes'te sezonun ilk kar yağışını sosyal medyadan duyurdu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Erciyes'e düşen ilk karı başkan Büyükkılıç yürüyüşte paylaştı

Başkanın paylaşımı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından Erciyes'e kar yağdığını duyurdu ve bölgeden görüntüler paylaştı.

Başkan Büyükkılıç paylaşımında, "Güzel bir cumartesi sabahında Erciyes manzaralı Ali Dağı’nda Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Sezonun ilk kar yağışının gerçekleştiği Erciyes’imiz bir başka güzel görünüyor. Bereketli bir sezon olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ve manzaranın önemi:

Paylaşımdaki sözler ve fotoğraflar, Ali Dağı ile Erciyes'in kış dönemine girişini işaret ediyor. Başkanın Ali Dağı'ndaki yürüyüşü, bölgedeki ilk karın yerel yönetimlerce de dikkatle takip edildiğini gösterdi.

Yürüyüşte yer alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte gerçekleştirilen paylaşım, hem doğal güzelliğin hem de yerel işbirliğinin altını çizdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES&#039;E KAR YAĞDIĞINI DUYURDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES'E KAR YAĞDIĞINI DUYURDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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