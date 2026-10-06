Erciyes'in veriye dayalı yönetim atılımı YÖK tarafından ödüllendirildi

ödül töreni ve takdim:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim" alanında ödüle layık görüldü. Ödül töreni 6 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Törene ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

platformun işleyişi ve kullanım alanları:

Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, üniversitenin farklı kaynaklarda bulunan araştırma verilerini merkezi bir yapıda birleştiriyor. Toplanan veriler, açık kaynak kodlu yazılımlar ve gelişmiş analitik yöntemlerle işlenip, karar destek süreçlerinde kullanılabilecek biçime getiriliyor. Çalışmalar ilk olarak Veri Ofisi çatısı altında başlatıldı; Araştırma Dekanlığı’nın kurulmasıyla bu girişimler hız kazanarak Rektörlüğün stratejik karar alma süreçlerine, Araştırma Dekanlığı birimlerinin faaliyetlerine ve fakültelerin araştırma performansının izlenmesine entegre edildi.

uluslararası tanınırlık ve gelecek hedefleri:

Platform daha önce uluslararası alanda da dikkat çekmişti. THE Awards Asia kapsamında "Technological or Digital Innovation of the Year" kategorisinde 17 ülkeden 530'u aşkın başvuru arasından finale kalan sekiz proje arasında yer aldı ve Türkiye'den finale kalan tek proje oldu.

Prof. Dr. Fatih Altun ödül sonrası yaptığı değerlendirmede, "Araştırma üniversitesi olarak hedeflerimize ulaşmanın yolu, kararlarımızı doğru veriye ve güçlü analize dayandırmaktan geçiyor" diyerek platformun üniversitenin stratejik planlamasına katkısını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Gökmen Zararsız ise çalışmanın arkasındaki düşünceyi özetleyerek, "Dünyanın büyük kurumları stratejik kararlarını veriye dayalı alıyorsa, üniversitelerde neden olmasın?" ifadelerini kullandı. Zararsız, platformu araştırma yönetimine yönelik somut bir yaklaşım olarak tanımlayarak, altyapıyı üniversitenin tüm birimlerine daha geniş çapta yaymayı ve araştırma performansı ile sıralamalardaki konumu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ödül, ERÜ'nün veriye dayalı yönetim ve dijital dönüşüm alanındaki adımlarını ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kıldı; üniversite yönetimi, elde edilen deneyimi üniversitenin genel araştırma kapasitesini artırmak için kullanmayı planlıyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) ARAŞTIRMA DEKANI PROF. DR. GÖKMEN ZARARSIZ'IN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE GELİŞTİRİLEN KURUMSAL BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ PLATFORMU, YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA "DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE VERİYE DAYALI YÖNETİM" ALANINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. ÖDÜL, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ERÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN İLE ARAŞTIRMA DEKANI PROF. DR. GÖKMEN ZARARSIZ'A TAKDİM EDİLDİ.