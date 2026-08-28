Erciyes’te basınla buluşan Büyükkılıç, Kayseri'yi 12 aya yayılan spor ve turizm merkezine taşımayı hedefliyor

Kayseri'de hedef: spor, turizm ve kültürün birleştiği bir rota

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Aksaray ve Niğde Valilikleri ile TGA işbirliğinde düzenlenen "Kadim Şehirler Yolu: Aksaray, Niğde, Kayseri (Bilinmeyen Kapadokya)" rotası kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ulusal basın ve turizm rehberleriyle bir araya geldi. Dünya, Haber Global, TV Net, Kanal 7, Gazetevatan, Yeni Birlik, Hürriyet, Türkiye, Yeni Şafak, GZT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlardan gelen medya temsilcileri etkinlik boyunca Kayseri'nin zenginlikleri hakkında bilgilendirildi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor altyapısı:

Başkan Büyükkılıç, Erciyes tesislerini tanıtırken merkezin çok yönlü kullanımına vurgu yaptı. Merkezde 8 UEFA standartlarında futbol sahası, 1 olimpik yüzme havuzu, 1 çok amaçlı spor salonu ve bir fitness merkezi bulunduğunu; tartan pistin çalışmasıyla atletizm etkinliklerine de imkan sağlanacağını aktardı. Büyükkılıç, merkezin sezon boyunca 40 futbol takımını (bunların 14ü yurt dışından) ve bisiklet takımlarını ağırladığını belirterek tesisin sporcu sağlığı açısından sağladığı avantajları dile getirdi.

Erciyes Kayak Merkezi hakkında verilen bilgilerde ise tesisin alp disiplinine göre düzenlenmiş yapısı öne çıktı: 19 mekanik tesis, 41 pist ve toplam 112 kilometre pist uzunluğuyla merkezin uluslararası düzeyde öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca dağ kızağı projesinin bu sezona yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Turizm verileri ve kent vizyonu:

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçi çektiğini hatırlatarak merkezin uluslararası platformda Türkiye'nin ilk 25 kayak merkezi arasında yer aldığına dikkat çekti. Büyükkılıç, Kayseri'yi sadece kış turizmiyle sınırlı bırakmayıp tüm branşlara yönelik, yılın 12 ayına yayılan bir spor ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi ve kentin 2029 Dünya Spor Başkenti ile 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hedeflerine vurgu yaptı.

Toplantıda şehir turizmi ve kültürel zenginlikler de öne çıkarıldı; Kapuzbaşı Şelalesi başta olmak üzere bölgenin doğal değerlerinin tanıtımı ve gastronomi odaklı çalışmalara dikkat çekildi. Başkan, Kayseri'nin kamu kurumlarıyla dayanışma içinde değer kazandığını ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e destekleri için teşekkür etti.

Medya ve rehber heyetinin rotası:

Basın mensupları ve rehberler Kayseri rotasında Koramaz Vadisi, Mimar Sinan Evi ve Ağırnas Yeraltı Şehri, Erdemli Vadisi, İncesu Aziz Eustathios Kilisesi, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Kayseri Kervansarayları (Karatay ve Sultan Hanı), Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi, doğal ve gastronomik unsurlarını yerinde gördü.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, organizasyona İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'dan gelen rehberlerin katıldığını belirterek Mutfak Sanatları Merkezi başta olmak üzere Ev sahipliği için teşekkür etti. Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktardı.

Toplantı, Kayseri'nin spor, kış turizmi, kültürel miras ve gastronomi ekseninde bir destinasyon olarak tanıtılmasına hizmet eden kapsamlı geziler ve ikili görüşmelerle sona erdi. Belediye yetkilileri misafirlerin memnuniyetini vurgulayarak şehirdeki yatırımların sürdürüleceğini bildirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERŞ, AKSARAY VE NİĞDE VALİLİKLERİ TARAFINDAN, TGA BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN VE 3 TAM GÜN SÜREN "KADİM ŞEHİRLER YOLU: AKSARAY, NİĞDE, KAYSERİ (BİLİNMEYEN KAPADOKYA) ROTASI KAPSAMINDA KAYSERİ’Yİ ZİYARET EDEN VE ERCİYES’TE BULUNAN ULUSAL BASINDAN MEDYA ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.