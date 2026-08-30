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Erciyes’te donma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan M.Ü., donma tehlikesi geçirdi; jandarma arama kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından hızla kurtarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:28

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erciyes’te donma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Erciyes'te yürüyüş sırasında donma tehlikesi geçirdi

Kayseri'de yürüyüş yapmak için Erciyes Dağı'na çıkan bir kişinin donma tehlikesi yaşaması üzerine bölge ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapan grup içinde yer alan M.Ü. Çoban İni mevkiinde donma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbarın ardından jandarma arama kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler kısa sürede M.Ü.'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı, kişi aşağı indirildi ve ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ&#039;DE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN ERCİYES DAĞI&#039;NA ÇIKAN ŞAHIS DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

KAYSERİ'DE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN ERCİYES DAĞI'NA ÇIKAN ŞAHIS DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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