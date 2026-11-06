Dolar 50,1510 +0,05%
Euro 55,9159 -0,46%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.585,33 -0,71%
EUR/USD 1,1147 -0,64%
Brent Petrol 98,00 -0,30%
--°

Erciyes’te geleceğin kayak planları şekilleniyor

Kayseri Büyükşehir’in ev sahipliğinde Erciyes’te toplanan Türkiye Kayak Federasyonu ve kulüpler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları ve yatırımları masaya yatırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erciyes’te geleceğin kayak planları şekilleniyor

Toplantı ve yerinde incelemeler:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’in kayak sporundaki güçlü konumunu pekiştirmek amacıyla Türkiye Kayak Federasyonu ile kayak kulüplerini bir araya getirdi. Toplantı, kış turizmi ve kayak sporunun önemli merkezlerinden Erciyes’te gerçekleştirildi ve sezon hazırlıkları yerinde değerlendirildi.

Programa; Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde öncelik, 2026-2027 sezonu hazırlıkları oldu. Kulüplerin başkan, antrenör ve yöneticilerinin ilettiği görüş ve talepler doğrultusunda; spor altyapısının geliştirilmesi, sporcuların performansını artıracak eğitim ve kamp programları, malzeme ve tesis ihtiyaçları ile kayak sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca kulüplerin organizasyon kapasitelerinin yükseltilmesi, yerel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ulusal-uluslararası yarışlara ev sahipliği yapma hazırlıkları da kapsamlı şekilde ele alındı.

Kayseri yatırımlarının önemi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yatırımları yalnızca tesisleşmeyle sınırlı tutmayarak sporcu yetiştirme, branş gelişimi ve kent organizasyon kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıyor. Erciyes başta olmak üzere kentin doğal, sportif ve turistik potansiyeli değerlendirilerek, yapılan yatırımların spor turizmini desteklemesi hedefleniyor.

Toplantı ve saha incelemelerinin amacı, Kayseri’nin mevcut kayak gücünü ileri taşımak, kulüplerin ihtiyaçlarını somut adımlara dönüştürmek ve yeni sezon hazırlıklarını hızlandırmaktır. Katılımcılar arasında yürütülen görüş alışverişi, önümüzdeki dönem için yol haritası oluşturulmasına katkı sundu.

Yerinde yapılan değerlendirmeler ve toplantı sonuçlarının, kulüplerin beklentileri doğrultusunda atılacak adımlara yön vermesi ve Erciyes’in kayak sporundaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ERCİYES’İN KAYAK SPORUNDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU PEKİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; ERCİYES’İN KAYAK SPORUNDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU PEKİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA FEDERASYON VE KAYAK KULÜPLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda
images

Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor
images

Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı
images

Trakya'da ileri nükleer tıp dönemi: Tekirdağ'a 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş Malatya'da başkan Er'i ziyaret etti

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi