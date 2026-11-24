Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Şehir merkezinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı.
yüksek kesimlerde kara dönüş
Erciyes Dağı etekleri de kar yağışından nasibini alırken bölge kısa sürede beyaza büründü. Kar örtüsü, dağ yamaçlarında gözle görülür bir değişim yarattı.
belediye ekipleri yol temizliği yaptı
Yağışın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için müdahalelerini sürdürdü.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NDE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.
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