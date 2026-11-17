Tatbikat kısa sürede organize edildi:

Erciyes Dağı'nda yeni sezon öncesi düzenlenen kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmayan unsurlarıyla dikkat çekti. Senaryo gereği telesiyej operatör odasında çıkan elektrik kaynaklı yangın nedeniyle mekanik tesis durdu ve hattaki yolcuların mahsur kaldığı bildirildi. Olay yerine kısa sürede yönlendirilen ekipler sahada hızlıca organize oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ile gönüllü kuruluşlar Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve İHH Arama ve Kurtarma Derneği yer aldı. İtfaiye ekipleri operatör odasında çıkan yangına müdahale ederek baygın haldeki görevliyi kurtardı.

Mahsur kalanlar halat sistemiyle tahliye edildi:

Telesiyejde bulunan vatandaşlara ulaşan JAK, AFAD ve Erciyes AŞ ekipleri, kurdukları halat sistemiyle kabinlere erişim sağladı. Senaryo gereği mahsur kalan 8 kişi güvenli şekilde indirilerek sağlık ekipleri olan UMKE'ye teslim edildi. Operasyonun akışı ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale hızını test etmek amacıyla planlandığı şekilde yürütüldü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, tatbikatın önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin son zamanlarda yükselen kayak merkezi Erciyes’te her yıl düzenlenen koordinasyon çalışmasının bir parçası olduğunu belirtti. Akşehirlioğlu, "Türkiye’nin en genç en yakışıklı dağındayız. Türkiye’nin son zamanlarda yükselen kayak merkezi Erciyes’te her yıl düzenlediğimiz ve koordinasyonunu sağladığımız, bütün ekiplerde kendimizi denediğimiz bir kurtarma tatbikatını daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her yıl bunu düzenliyoruz. Allah hiçbir zaman gerçeğini yaşatmasın. Duamız bu oluyor ama hazırlıklı olmak için sürekli bu tatbikatları yaparak birimler ile burada koordinasyonu nasıl sağlarız, bu tatbikatın gerçeğinde nasıl hareket edeceğimizi görmek açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin acil durum senaryolarına yönelik koordinasyonunu pekiştirmesi ve olası bir gerçek olayda müdahale prosedürlerinin işletilmesi bakımından değerlendirildi.

Erciyes'te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı