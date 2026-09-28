Erciyes’te uluslararası güvenlik rotasına giren dağ kızağı hazırlaşıyor

Erciyes’te proje hızla ilerliyor:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'ne kazandırılan dağ kızağı projesinde çalışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor. Proje, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Erciyes’i yılın 12 ayı yaşayan bir destinasyon haline getirme vizyonu doğrultusunda yürütülüyor ve bölgenin dört mevsim turizm kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Tesisin parkuru, yaklaşık 1.100 metre uzunluğunda olacak ve böylece Türkiye’nin en uzun dağ kızağı tesislerinden biri konumuna gelecek. Kurulum ve montaj işlerini yürüten Alman üretici firmanın teknik ekibi ray hattı, güvenlik sistemleri, sensör uygulamaları ve istasyon içi teknik donanımların montajını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Teknik montaj ve test aşamaları:

Proje sahasında ray hattında birleştirme ve hassas kaynak kontrolleri yapılıyor; sensör montajları ve elektrik altyapısı için hazırlıklar tamamlanmaya yakın. Bu hafta istasyonun iç bölümündeki montaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanırken, ray hattı birleştirmelerinin tamamlanmasının ardından elektrik testlerine başlanması hedefleniyor. Yetkililer çalışmaların proje takvimine uygun ilerlediğini bildiriyor.

Tesisin teknik donanımı kapsamında ray sistemi, güvenlik mekanizmaları, sensörler ve kontrol altyapıları bütüncül şekilde kuruluyor. Montaj aşamasındaki her bir bileşen, işletme güvenliğini sağlamak için ayrıntılı olarak test edilecek.

Uluslararası ve yerel denetim süreçleri:

Projenin kritik ayağını, tesisin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendirecek bağımsız denetim ve sertifikasyon süreci oluşturuyor. Takvime göre önümüzdeki ay Almanya'dan gelecek bağımsız denetim kuruluşu, kurulumu yapılan tesiste kapsamlı test ve kontroller gerçekleştirecek ve uluslararası kriterlere uygunluk belirlenecek.

Ayrıca tesis, Türkiye'deki mesleki denetimlerden de geçecek; TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılacak kontroller proje kapsamında yer alıyor. Bu çift yönlü denetim, hem uluslararası hem de yerel güvenlik standartlarının sağlanmasını hedefliyor. Denetim öncesi bina ve çevre düzenleme çalışmalarının da önemli ölçüde ilerlemesi planlanıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve teknoloji odaklı hizmetler:

Dağ kızağı tesisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de gece kullanımına uygun olacak "Gece Kızak" deneyimi. Ziyaretçiler gün batımından sonra da parkuru kullanabilecek; böylece Erciyes’te akşam saatlerine yayılan yeni bir aktivite alanı oluşacak.

Tesis yalnızca bir kızağından ibaret olmayacak; interaktif ve teknolojik uygulamalarla desteklenen bir eğlence alanı olarak tasarlandı. Parkur boyunca ziyaretçilerin birbirleriyle yarışabilmesini sağlayacak sistemler kurulacak, sürüş süreleri skorbord üzerinden takip edilecek ve performans karşılaştırmaları mümkün olacak. Ayrıca otomatik fotoğraf çekim altyapısı sayesinde sürüş anları kayıt altına alınacak ve paylaşılabilir içeriklere dönüştürülecek.

Proje yetkilileri, tüm montaj ve denetim süreçlerinin eksiksiz tamamlanmasının ardından tesisin Aralık ayının ilk haftasında hizmete açılmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu tarihten sonra Erciyes'in turizm çeşitliliğinin ve ziyaretçi deneyiminin önemli ölçüde artması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NİN DÖRT MEVSİM TURİZM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE BÖLGEYE YENİ BİR TURİZM VE EĞLENCE DENEYİMİ KAZANDIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN DAĞ KIZAĞI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.