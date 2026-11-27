Eğitim programı ve hedefleri:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde göreve yeni başlayan araştırma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde, güvenli hava yolu uygulamaları ve kardiyopulmoner resüsitasyon konuları öncelikli olarak işlendi. Programın amacı, genç hekimlerin acil durumlarda uygulama becerilerini ve mesleki yetkinliklerini artırmaktı.

Eğitimi düzenleyen ekip ve içerik:

Eğitim, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Güvenli Hava Yolu Uygulama Komisyonu tarafından Tıp Fakültesi Gevher Nesibe sınıflarında gerçekleştirildi. Komisyonda görevli Prof. Dr. Ayşe Ülgey, Doç. Dr. İrfan Kara, Doç. Dr. Emre Bülbül, Doç. Dr. Gamze Talih ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Civan Yüksel teorik anlatımları üstlendi ve katılımcılara en güncel protokolleri aktardı.

Pratik uygulamalar ve değerlendirme:

Teorik oturumların ardından, katılımcılar maketler üzerinde uygulama yaparak öğrendiklerini pekiştirdi. Eğitim, acil hava yolu teknikleri, entübasyon yaklaşımları ve güncel kardiyopulmoner resüsitasyon protokollerinin pratiğe dökülmesine odaklandı. Program, genç hekimlerin acil müdahalelerde hızlı ve doğru karar alabilmelerine katkı sağlayacak şekilde başarıyla tamamlandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ'NDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK "GÜVENLİ HAVA YOLU UYGULAMALARI VE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.