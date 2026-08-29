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Erciyes'te yüksek irtifada plaj hentbolu deneyimi

Kayseri Erciyes'te ilk kez 2 bin 200 metrede kurulan kum sahada 80 sporcu plaj hentbolu oynadı; organizasyon Erciyes'in dört mevsim kimliğine katkı sundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes'te yüksek irtifada plaj hentbolu deneyimi

organizasyon ve katılımcılar:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. iş birliği ile Meysu'nun destekleriyle düzenlenen organizasyon Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da tamamlandı. Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda kurulan kum sahada 80 sporcu özel olarak hazırlanan zeminde mücadele etti.

yüksek irtifa, kum saha ve izleyici deneyimi:

Plaj hentbolu genellikle sahil bölgelerinde oynanırken, Erciyes'in yüksek irtifasında kurulan saha sıra dışı görüntülere sahne oldu. Sporcular 2 bin 200 metrede kondisyon ve zemin uyumunu sınarken, vatandaşlar müsabakaları Erciyes'in eşsiz dağ manzarası eşliğinde takip etti.

erciyes'in dört mevsim spor vizyonu:

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in yaz ve kış dönemlerinde farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, 'İlklerin yerindeyiz. Yaz ve kış mevsiminde bütün faaliyetleri ve özellikle ilk olanları yapmayı çok seviyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu bu sahada daha önce plaj voleybolu yapmıştık. Bugün de Hentbol Federasyonu ile birlikte plaj hentbolunu organize ettik. Yine bir ilk, 2 bin 200 metrede Türkiye’de ve Erciyes’te bir ilk' ifadelerini kullandı. Akşehirlioğlu, bölgenin yalnızca bir kayak merkezi olmaktan çıktığını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tenis kortları, futbol sahaları, çadır ve karavan kamp alanları ile çocuk bisiklet parkuru gibi yatırımlarla yılın her döneminde sporseverlere imkan sunduklarını vurguladı.

değerlendirme ve ödül töreni:

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler, Kayseri'nin yenilikçi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, daha önce kar hentbolu gerçekleştirildiğini ve bu kez aynı bölgede plaj hentbolunun oynandığını söyledi. Eler, 'Bu sıra dışı bir organizasyon, bunun yapılması kolay bir şey değil. Çok iddialı bir şey demeyim belki dünyada da en yüksekte yapılan plaj hentbolu organizasyonu' diye konuştu.

Organizasyonda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Dereceye giren sporcuların ödülleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi. Programın sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Zafer Akşehirlioğlu, organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara plaketlerini takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'te gerçekleştirdiği yatırımlar ve farklı branşlardaki organizasyonlarla bölgenin spor turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda gerçekleştirilen bu plaj hentbolu organizasyonu, Erciyes'in dört mevsim spor destinasyonu kimliğine önemli bir katkı sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ERCİYES’TE DÜZENLENEN PLAJ HENTBOLU...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ERCİYES’TE DÜZENLENEN PLAJ HENTBOLU ORGANİZASYONU, TÜRKİYE’DE İLK KEZ 2 BİN 200 METRE RAKIMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KUM SAHA, YÜKSEK İRTİFA VE ERCİYES’İN EŞSİZ DOĞASI AYNI ORGANİZASYONDA BULUŞURKEN, 80 SPORCU KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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