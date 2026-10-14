Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor

Erdek'te Hükümet Caddesi yine su birikintilerine teslim oldu:

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Hükümet Caddesinde geniş su birikintileri oluştu. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, caddenin büyük bölümünün yağmur suyuyla kaplandığı ve yaya ile araç trafiğinin olumsuz etkilendiği görüldü.

vatandaşların tepkisi ve talepleri:

Yerel halk, benzer görüntülerin her yağışta tekrarlandığını belirterek altyapı yetersizliği nedeniyle yetkilileri eleştirdi. Görüntüleri paylaşanlardan biri, duruma tepki olarak, "Erdek Belediye Başkanımız Burhan Karışık’a bu görüntüler için sonsuz teşekkür ediyoruz. Her sene aynı manzara" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, her yağış sonrası gündeme gelen su birikintilerinin giderilmesi için yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti. Sokak sakinleri, altyapı çalışmalarının ivedilikle planlanıp uygulanmasını talep ediyor.

ERDEK’TE SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI HÜKÜMET CADDESİ GÖLE DÖNDÜ