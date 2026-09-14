Erdemir Romanya E‑Car çelikleriyle Avrupa'nın elektrikleşmesine katkı sağlıyor

Erdemir Romanya'nın kapasitesi ve uzmanlığı

Erdemir Romanya, Romanya'nın Târgovişte kentindeki fabrikasında yıllık 150 bin ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, üretiminin yüzde 90'ını Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç ederek bölgesel bir ihracat merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlık alanı, elektrik motorları ve jeneratörlerin nüvelerinde kullanılan yüksek kalite standartlarındaki taneleri yönlendirilmemiş (Non Grain Oriented) elektrik çeliği üretimi olarak öne çıkıyor.

Elektrifikasyona odaklanan ürün stratejisi:

Elektrikli araç pazarındaki dönüşümü hedefleyen şirket, çekiş motorlarında kullanılan yeni nesil E‑Car çelikleri ile daha ince ve düşük manyetik kayıplı ürün geliştirmeye odaklanıyor. 50 yılı aşkın elektrik çeliği deneyimi, Erdemir Romanya'yı bu alanda güçlü bir üretici haline getiriyor ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor.

OYAK iş birliği ve üretim entegrasyonu:

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın Romanya tesisindeki incelemeleri sırasında, OYAK Maden Metalürji içindeki üretim ve teknik yetkinliklerin birbirini tamamladığı vurgulandı. Tesisin kapasite ve verimliliğini güçlendiren adımlardan biri, Türkiye'deki İsdemir'de geliştirilen elektrik çeliğine uygun sıcak ruloların Romanya'da kullanıma alınması oldu. Bu entegrasyon, yüksek katma değerli ürünlerde gelişimi destekleyen somut bir adım olarak gösteriliyor.

Yalçıntaş ziyaret sırasında, "Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar tüm bu dönüşümün tam merkezinde ise elektrik çeliği bulunuyor. Erdemir Romanya olarak Târgovişte’de 50 yılı aşkın köklü bir üretim tecrübesine sahibiz. Üstelik üretimimizin yüzde 90’ını doğrudan ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yalçıntaş, şirketin avantajlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa pazarlarına yakınlığımız, güçlü altyapımız ve deneyimli insan kaynağımız en büyük avantajımız. İsdemir’de geliştirdiğimiz elektrik çeliğine uygun sıcak ruloları Romanya tesisimizde kullanmaya başlamamız da kapasitemizi ve verimliliğimizi ciddi ölçüde destekliyor. Erdemir’in Türkiye’deki güçlü üretimi ile Erdemir Romanya’nın uzmanlığının kusursuz bir bütünlük oluşturduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaştığı bu dönemde, Almanya, Polonya, Macaristan, Fransa ve ABD gibi pazarlara sunduğumuz ürün gamını geliştirmeye devam edeceğiz. Şirketimizin 2030 vizyonu doğrultusunda attığımız bu adımlar, şirketimizin uluslararası arenadaki konumunu daha da sağlamlaştıracak."

Bu açıklamalar, Erdemir Romanya'nın yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda teknik entegrasyon ve ürün geliştirme yoluyla Avrupa'nın elektrikli araç ve yenilenebilir enerji altyapısına doğrudan katkı sağlamayı amaçladığını ortaya koyuyor.

Genel olarak Erdemir Romanya, coğrafi yakınlığı, teknik bilgi birikimi ve OYAK Maden Metalürji ile olan entegrasyonu sayesinde, Avrupa'daki elektrifikasyon dönüşümünde önemli bir tedarikçi ve ihracat merkezi rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

YILLIK 150 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP ERDEMİR ROMANYA, ÜRETİMİNİN YÜZDE 90’INI AVRUPA ÜLKELERİ VE ABD’YE İHRAÇ EDİYOR.