Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı

Başkan Çadır'dan 30 Ağustos mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'in anlamına dikkat çekti.

Zaferin anlamı:

Çadır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Bu zafer, milletimizin hiçbir koşulda esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" sözlerine yer verdi.

Bugüne düşen sorumluluklar:

Çadır, geçmişin fedakârlıklarının bugünün görevlerine ışık tuttuğunu vurgulayarak, "Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın fedakârlıklarıyla emanet ettiği vatanımızı korumak, Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize birlik içinde yürümektir" dedi. Mesajında, toplumun ortak değerleri etrafında kenetlenmenin önemine dikkat çekti.

AK Parti olarak ülkenin huzuru, güvenliği ve kalkınması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Çadır, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyledi.

Çadır sözlerini, "Hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diyerek tamamladı.

AK PARTİ ADIYAMAN İL BAŞKANI EKREM ÇADIR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU