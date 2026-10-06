Erdemli açıklarında denizle bulutun birleştiği hortum ve kısa süreli sağanak

hortum ve deniz-bulut birleşmesi:

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarından Akdeniz açıklarında gözlenen hortum, kıyıdan izlenebilen görüntüler oluşturdu. Kıyıdan görülen hortum yaklaşık 5 dakika sürdü; hortumun ardından deniz yüzeyi ile üzerindeki bulutların birleşmesi farklı bir görünüm ortaya çıkardı.

şimşek, rüzgâr ve sağanak:

Hortumun hemen sonrasında kıyı hattında etkisini artıran kuvvetli rüzgâr başladı. Bölgedeki şimşeklenmenin ardından hem deniz sahasında hem de ilçe merkezinde yoğun sağanak yağış görüldü. Gözlemler, deniz yüzeyindeki dalgalanma ile gökyüzündeki bulut hareketlerinin aynı anda etkili olduğunu gösterdi.

görgü tanığı ve meteorolojik beklenti:

Yürüyüş yaparken Akdeniz üzerinde şimşek çaktığını fark eden Yıldıray Üredi, hortumu görüp kaydettiğini söyledi. Önceden uyarı yapan Meteoroloji'nin bildiriminin ardından Mersin genelinde zaman zaman etkili olan yağışlar başladı. 321 kilometre kıyı uzunluğuna sahip kentte yetkililer, bölge genelinde aralıklı yağışlı havanın devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİ SINIRLARINDAN AKDENİZ'DE GÖRÜNEN HORTUM ÇIKTI, ARDINDAN ŞİMŞEKLER ÇAKARAK KUVVETLİ RÜZGAR İLE BİRLİKTE YAĞIŞ GELDİ. HORTUMUN ARDINDAN DENİZ İLE BULUTLARIN BİRLEŞMESİ DE GÖRÜNTÜLENDİ.