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Erdemli yükseklerinde dolu etkili, tarım arazileri zarar gördü

Erdemli'nin Hacıalanı ve Sorgun yaylalarında yağmur sonrası başlayan dolu, yaklaşık bin 600 rakımlı alanlarda meyve bahçeleri ile sebze tarlalarında zarar oluşturdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Erdemli yükseklerinde dolu etkili, tarım arazileri zarar gördü

Erdemli yüksek kesimlerinde dolu etkisi:

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı, bölge yaşamını ve tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Olayın, özellikle yayla yerleşimleri ve tarım kültürüne sahip alanlarda görüldüğü bildirildi.

Etkilenen bölgeler ve yoğunluk:

Erdemli ilçesine bağlı Hacıalanı ve Sorgun yaylalarında, yağmurun devamında meydana gelen dolu yağışı özellikle yaklaşık bin 600 rakımlı bölgelerde gözlendi. Yağış sırasında bahçeler ve tarlalar kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı ve yer yer bitki örtüsünde baskın görüldü.

Tarımda oluşan zarar ve olası etkiler:

Gelen bilgilere göre dolu yağışı, meyve bahçeleri ile sebze ekili tarlarda hasara yol açtı. Çiçeklenme ve olgunlaşma dönemindeki ürünlerde fiziksel zarar ve kalitenin düşmesi, bazı ürünlerde rekolte kaybı riski doğurabilir. Üreticilerin hasar tespiti ve ek değerlendirmeler için sahada inceleme yapması gerektiği belirtildi.

Olayın ardından oluşan örtü ve fiziksel etki, kısa vadede tarımsal faaliyetleri aksatabilir; ilk değerlendirmelerin ardından üreticiler gerekli önlemleri ve sigorta süreçlerini değerlendirecektir. Yetkili kurumların ve yerel üreticilerin saha çalışmaları, hasarın boyutunu netleştirecek.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. TARIM ALANLARINDA...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. TARIM ALANLARINDA ZARARLAR OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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