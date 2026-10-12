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Erdemli'de kısa süreli sağanak yolları ve ev girişlerini etkiledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yarım saat süren kuvvetli sağanak, çevre yolu ve mahallelerde su birikintilerine, ev girişlerinin suyla dolmasına neden oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erdemli'de kısa süreli sağanak yolları ve ev girişlerini etkiledi

Erdemli'de kısa süreli sağanak etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış, Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de hissedildi. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında yağmur zaman zaman yoğunluğunu artırdı ve kısa sürede yer yer su birikintileri oluştu.

Etkiler ve su birikintileri:

İlçe merkezinden geçen çevre yolu başta olmak üzere birçok noktada yol yüzeyinde su birikintileri gözlendi. Alata Mahallesi’nde bazı müstakil evlerin bahçe ve giriş kısımları suyla doldu, loğarlar ise taştı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda geçici aksaklıklar yaşandı.

Müdahale ve çalışmalar:

Yağış anında harekete geçen Mersin Büyükşehir ve Erdemli Belediyesi ekipleri, tıkanan noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı ve biriken suları çekti. İlçede yağışın etkisini yitirmesinin ardından ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Vatandaşlar, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek bazı evleri su bastığını, ekiplerin ise temizlik ve tahliye çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU, BAZI YERLERDE SU BASKINLARI VE TAŞKINLARI YAŞANDI. BİR KİŞİ EŞYA KOYDUĞU BEBEK ARACINI SUDAN BÖYLE GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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