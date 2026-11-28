Erdemli'de öğretmenler ve aileleri dayanışma için koştu

Erdemli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleşti. Yarış, şehir merkezindeki Erdemoğlu Bulvarı'ndan başlayıp askerlik şubesinin bulunduğu mevkiye kadar sürdü.

yarışın rotası ve katılımcılar:

Startı, protokol üyelerinin verdiği organizasyona öğretmenlerin yanı sıra aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yarış parkuru 2,7 kilometre olarak belirlendi ve öğrenci-öğretmen ile erkek-kadın kategorilerinde koşular yapıldı. Etkinlik, sokak kullanımına ve katılımcı yoğunluğuna göre planlanarak güvenlik önlemleriyle tamamlandı.

ödüller ve protokol:

Yarışta her kategoride ilk beşe girenlere para ödülü verildi. Ödül takdimi ilçe protokolü tarafından yapıldı; törende katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlar da sunuldu. Startı verenler arasında Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin ve Türk Kızılay Erdemli Şube Başkanı Necati Şevik yer aldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara etkinlikle ilgili, "Bu güzel etkinliğe katılan herkese, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı ve birlik, beraberlik ile dayanışma ruhunun güçlendiğini vurguladı.

Yarışı birinci tamamlayan lise öğrencisi Emir Berkay Göçer de derece elde etmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Etkinlik sonrası dereceye girenler ödüllerini alırken, diğer katılımcılarla da etkinlik alanında sohbet ve kutlamalar devam etti.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE ÖĞRETMEN VE AİLELERİN YER ALDIĞI KOŞU YARIŞINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.