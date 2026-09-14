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Erdemli'de okul kantinleri eğitim yılına sıkı denetimle girdi

Erdemli Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinlerinde hijyen, son kullanma tarihleri, saklama ve fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erdemli'de okul kantinleri eğitim yılına sıkı denetimle girdi

Denetim çalışmaları:

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini artırdı. Ekiplerin hedefi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda gıdaya erişmesini sağlamak olarak açıklandı. İncelemeler ilçe genelindeki tüm okullarda eşzamanlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Denetim başlıkları:

Zabıta ekipleri, kantinlerdeki genel hijyen şartlarını, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile saklama koşullarını detaylı biçimde kontrol ediyor. Ayrıca işletmelerin fiyat tarife listeleri gözden geçirilerek etiketleme ve uygulanan fiyatların mevzuata uygunluğu da denetleniyor. Denetimler kırtasiye ve okul çevresinde alışveriş yapılan işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yaptırımlar ve denetimlerin devamı:

Yetkililer, çocukların sağlığını riske atacak veya mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Mevzuata uygun hareket eden işletmecilere teşekkür eden ekipler, denetimlerin eğitim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini ve öğrencilerin okul çevresi ile kantinlerde güvenli bir ortamda bulunmalarının sağlanacağını vurguladı.

MERSİN ERDEMLİ’DE ZABITA EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKUL...

MERSİN ERDEMLİ’DE ZABITA EKİPLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKUL KANTİNLERİNDE DENETİMLERİNİ ARTIRDI. DENETİMLERDE HİJYEN ŞARTLARI, ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHLERİ, SAKLAMA ŞARTLARI VE FİYAT TARİFELERİ KONTROL EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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