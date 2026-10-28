Erdemli'de park halindeki otomobil motor alevleriyle kullanılamaz hale geldi

olayın geçtiği yer ve ilk bulgular:

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi ile tali yolun kesiştiği noktada park halindeki bir otomobil alev aldı. Olayda yangının aracın motor kısmından başladığı bildirildi.

ihbar ve olay yerine sevk:

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve araçtaki hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı; olayla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler devam ediyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. YANGINDA OTOMOBİLİN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.