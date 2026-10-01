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Erdemli'de satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Erdemli'de düzenlenen jandarma operasyonunda paketlenmiş 560 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erdemli'de satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

operasyonun genel çerçevesi:

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı ve arama işlemleri başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda paket paket satışa hazır hale getirilmiş 560 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metanfetamin bulundu. Ayrıca yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 mermi ele geçirildi. Uyuşturucular, şüphelilerin üzerinde, araçlarında ile ev ve işyerlerinde hazır halde bulundu.

şüphelilerin adli süreci:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma ve kovuşturma süreçleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip ediliyor.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA PAKET PAKET SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLEN...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA PAKET PAKET SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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