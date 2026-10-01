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Erdemli'den limona yeni değer: entegre işleme tesisiyle sıfır atık hedefi

Erdemli Belediyesi, limonun suyundan kabuğuna kadar her parçasını katma değere dönüştürecek Limon Entegre İşleme Tesisi projesini MEÜ ile hayata geçiriyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erdemli'den limona yeni değer: entegre işleme tesisiyle sıfır atık hedefi

İleri teknolojiyle limonun her damlası değerlendirilecek

Erdemli Belediyesi, Mersin'de bir ilke imza atmayı hedefleyen Limon Entegre İşleme Tesisi projesini hazırladı. Proje kapsamında limon taze satılmasının ötesinde, suyundan kabuğuna, posasından esansiyel yağına kadar tüm bileşenlerin katma değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

üniversite iş birliği ve ar-ge odağı:

Projenin teknik, bilimsel ve ar-ge boyutunu güçlendirmek için Erdemli Belediyesi ile MEÜ (Mersin Üniversitesi) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından atıldı; bu sayede akademinin bilgi birikimi ile belediyenin saha deneyimi bir araya getirilecek.

sıfır atık yaklaşımı ve üretim hattı:

Projede sıfır atık ilkesi benimsendiği ve tesiste meyvenin hiçbir parçasının heba edilmeyeceği vurgulandı. Limonun özünden doğal limon suyu (limonata) üretimi planlanırken; posası, kabuğu ve atıklar sanayinin hammadde ihtiyaçlarına dönüştürülecek.

Kurum açıklamasına göre tesiste süperkritik CO2 ekstraksiyonu teknolojisi kullanılacak. Bu yöntemle limonun esansiyel yağından başta D-Limonen olmak üzere, kozmetikten ilaç sanayine, gıda sektöründen yem sanayisine kadar talep gören bileşenler elde edilecek. Ayrıca limon lifi ve konsantre hidrosol gibi yan ürünler de üretim kapsamında yer alacak.

İkinci kalite ürünler (ıskarta) ve atıl kalan kısımların işlenerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Belediye, bu sayede çiftçinin elindeki ürüne değer katmayı ve bölge limonunu işlenmiş ürün olarak pazara sunmayı amaçladığını belirtti.

Projenin, Mersin ve özellikle Erdemli bölgesinin limonuna katma değer sağlayacak yenilikçi ve entegre bir yaklaşım sunduğu; saha uygulamaları ile akademik çalışmanın birlikte yürütülmesiyle teknik niteliğin yükseltileceği aktarıldı.

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA İLE MEÜ REKTÖRÜ PROF.DR. EROL YAŞAR TARAFINDAN İMZALANAN...

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA İLE MEÜ REKTÖRÜ PROF.DR. EROL YAŞAR TARAFINDAN İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA AKADEMİ DÜNYASININ BİLGİ BİRİKİMİ İLE BELEDİYENİN SAHA GÜCÜNÜN BİR ARAYA GETİRİLECEĞİ KAYDEDİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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