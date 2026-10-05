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Erdoğan: ay aracının üretimini ve entegrasyonunu tamamladık, çevresel testlere başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyonunun tamamlandığını ve çevresel testlere başlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan: ay aracının üretimini ve entegrasyonunu tamamladık, çevresel testlere başladık

Erdoğan'ın açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi’nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, ay uzay aracına ilişkin son durumu aktardı. Erdoğan, üretim safhasının geride bırakıldığını ve şu aşamada çevresel testlerin sürdüğünü belirtti.

çalışmanın kapsamı:

Erdoğan, aracın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını vurguladı. Açıklamada bu üç aşamanın tamamlanmasının projenin teknik hazırlıklarında önemli bir adım olduğuna işaret edildi.

test süreci ve önemi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık. Şimdi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı. Konuşmada, şu anda yürütülen çevresel testlerin aracın görev öncesi değerlendirmesinde merkezî rol oynadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık. Şimdi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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