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Erdoğan Bişkek'te: Şanghay zirvesi ve Göçebe Oyunları gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları açılışı için Bişkek'e geldi; liderler arası görüşmeler yarın başlayacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan Bişkek'te: Şanghay zirvesi ve Göçebe Oyunları gündemi

Erdoğan Bişkek'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkeke geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, saat TSİ 13.03’te Manas Uluslararası Havalimanına indi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı, kısa bir karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.

eşlik eden heyet ve program:

Erdoğan’a ilk etapta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik ediyor. Haberde yer aldığı şekilde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerin İstanbul’daki toplantıların tamamlanmasının ardından Bişkek’e katılmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konaklayacağı otelden Bişkek Arenaya geçerek diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunlarının resmi açılış törenine iştirak edecek. Bu program, zirve gündemi öncesinde liderler arası gayri resmi görüşmelere de zemin hazırlayacak.

zirve ve ele alınacak başlıklar:

Erdoğan, yarın Şanghay İş Birliği Teşkilatı’nın genişletilmiş formatta düzenlenecek oturumunda hitap edecek ve zirve kapsamında ikili temaslar gerçekleştirecek. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra iki gözlemci ülke ile on beş diyalog ortağından temsilcilerin katılması bekleniyor.

Toplantıda gündeme gelmesi öngörülen başlıklar arasında İran ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk yer alıyor. Ayrıca terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ile enerji güvenliği gibi bölgesel ve küresel konular da masada olacak.

Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından liderlerin ortak kararlarının kamuoyuna Bişkek Bildirisi ile duyurulması bekleniyor. Toplantıların içeriği, hem bölgesel iş birliği hem de uluslararası dengeler açısından yakından takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi&#039;ne katılmak üzere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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