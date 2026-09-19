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Erdoğan: bölgede kalıcı huzur ve güvenlik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarına verilen desteği vurguladı; terörle mücadeleyle bölgenin istikrara kavuşacağını söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erdoğan: bölgede kalıcı huzur ve güvenlik hedefimiz

Erdoğan'ın konuşmasının ana mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel istikrar ve toplumun yaralarını sarma kararlılığını öne çıkardı. Konuşmasında güvenlik, sosyal destek ve birlik vurgusu yaptı. Sözlerinin merkezinde şehit ve gazi yakınlarına yönelik sorumluluk ile terörle mücadele yer aldı.

şehit ve gazi yakınlarına yönelik taahhütler:

Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez" diyerek bu kesime yönelik devam eden desteğin altını çizdi. Şehit ve gazi ailelerine verilen değerin sürmesi mesajını yineledi.

terörle mücadele ve bölgesel istikrar:

Konuşmada ayrıca, "Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü" ifadesine yer verilerek toplumsal kutuplaşma girişimlerinin başarısızlığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı, "Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız" sözleriyle güvenlik politikalarındaki ısrarı belirtti. Bölgede kalıcı huzur hedefi konuşmanın kapanış mesajı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bölgemiz istikrara kavuşacak&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz istikrara kavuşacak"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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