Erdoğan fon gündemini kabine sonrası etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı

kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar önünde kısa bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, toplantıda ele alınan meseleler hakkında bilgi verirken özel olarak fon konusuna işaret etti.

"Fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı, bu konunun toplantıda detaylı olarak ele alındığını ifade etti.

açıklamanın yorumu:

Erdoğan'ın vurgusu, söz konusu fon meselesinin hükümet gündeminde yakın takibe alındığı ve konunun yüzeysel değil, kapsamlı bir bakışla değerlendirildiği anlamına geliyor. Açıklama kısa tutuldu; toplantıda yapılan değerlendirmenin sonuçlarına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu ifadeler, ilerleyen süreçte konuyla ilgili gerekirse ek değerlendirmelerin yapılabileceğini ve ilgili adımların titizlikle kurulacağını düşündürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk"