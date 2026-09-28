Erdoğan: fon piyasasındaki sorun sınırlı, finansal sistemimiz sağlam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fon piyasasında görülen problemlerin sınırlı olduğunu vurguladı. Erdoğan, finansal sisteme sirayet eden bir riskin söz konusu olmadığını belirtti ve ilgili kurumların konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Kabine değerlendirmesi ve yerel gelişmeler:

Erdoğan, Manisa Turgutlu'da meydana gelen olaydan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti, tedavileri devam eden 3 kişiye acil şifalar diledi. Osmaniye'de hayatını kaybeden öğretmene Allah'tan rahmet temennisinde bulundu. Yoğun bir mesaiyle ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı, yurt içinde toplu açılışlar ve yurt dışında uluslararası toplantılarla Türkiye'nin konumunu güçlendirme çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğan, milli sporcuları tebrik ederek 8 Eylül'de Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları ile 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan Buse Nas Sürmeneli'ye başarı dileklerini iletti. Erdoğan, 81 ilde yatırımlarla hedeflenen kalkınma vizyonuna devam edileceğini vurguladı.

bölgesel yatırımlar ve büyük projeler:

11 Eylül'de Rize'ye yapılan ziyarete değinen Cumhurbaşkanı, TOKİ konutları, millet bahçeleri, okul ve yurtlar ile kültür ve spor tesislerini kapsayan 26 projenin Rizeli vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Kısa sürede tamamlanacak üç yeni yatırımın temelinin de atıldığını belirterek, toplam değeri 10 milyar lirayı aşan eserlerin şehir ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

13 Eylül'de açılan Samsun Şehir Hastanesine ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, hastanenin 234 bin metrekare alanda, bin 458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ile 320 poliklinik hizmeti vereceğini, yatırımların toplamının 17 milyar lira olduğunu hatırlattı.

18 Eylül'de İstanbul Havalimanı'na eklenen yeni pist ve kapasite artışına da değinen Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine rağmen havalimanının geçen yıl 84,5 milyon yolcu ağırladığını, Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu başlattıklarını, dördüncü ana pistin 890 milyon avro yatırım değeriyle 2 bin 820 metre uzunluğunda olduğunu ve toplam pist sayısının altıya çıktığını söyledi.

sosyal politika, şehit yakınları ve gaziler:

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu atamalarına dair bilgi verdi. Yeni atanan 571 kişiyle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179'a yükseldiğini belirtti. Erdoğan, devlete düşen görevin imkanlar nispetinde en iyi hizmeti sunmak olduğunu, şehit aileleri ve gazilerin haklarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

dış politika ve bm temasları:

20 Eylül'de katıldığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, kendi konuşmasında adil bir küresel düzen için beş maddelik reçeteyi paylaştığını aktardı. Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran konularına değindi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize engeli nedeniyle Genel Kurul'da olamamasını "insanlık adına utanç verici" olarak nitelendirdi. Erdoğan, bu tür adaletsizliklerin vicdanları yaraladığını söyledi.

Türkevi binasının diplomasi için önemli bir merkez haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, New York temaslarında 17 devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, uluslararası temasların ülke ve mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

fon krizine ilişkin açıklamalar ve atılacak adımlar:

Kabine'de 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon krizinin ayrıntılı şekilde ele alındığını söyleyen Erdoğan, Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın kapsamlı sunumlar yaptığını aktardı. Sermaye piyasalarında yapılan incelemelerin devam ettiğini, gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı tespit edilenler hakkında soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, şu noktaları özellikle vurguladı: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür, yaşanan olay fon piyasasının sınırlı bir bölümünü ilgilendirmektedir ve finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasasının dayanıklı olduğunu, temellerinin sağlam olduğunu ve bu sınamayı rahatlıkla atlatma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca benzer sorunların tekrarını önlemeye yönelik idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti. Kapatılan fonların tasfiye süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü, piyasayı bozan eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Erdoğan, devlet kurumlarının yoğun mesai içinde olduğunu, sermaye piyasası kurulları çerçevesinde hukuk devleti sınırları içinde gereken adımların atılacağını kaydetti.

Son olarak Cumhurbaşkanı, ülkenin itibarını korumaya, 86 milyonun hak ve hukukunu savunmaya devam edeceklerini ifade etti ve muhalefet figürlerinden kaynaklanan spekülasyonların yatırımcı güvenini zedelememesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, milletin emanetinin her an ve her gün ülke için seferber edildiğini belirterek sözlerini tamamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI.