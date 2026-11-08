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Erdoğan Füzuli'ye indi, Şuşa buluşması ve anıt ziyaretleri bekleniyor

Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl etkinlikleri için Füzuli Havalimanı'na indi; Şuşa'da Aliyev'le görüşme ve anıt ziyaretleri planlanıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Füzuli'ye indi, Şuşa buluşması ve anıt ziyaretleri bekleniyor

Erdoğan Azerbaycan'a gelişinde Füzuli havalimanında karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı taşıyan uçak inişinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Karşılama ve ilk temaslar:

Havalimanındaki resmi karşılama töreninde, iki lider kol kola yürüyerek kendilerini bekleyen heyetleri selamladı. Karşılamada Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Azerbaycanlı ve Türk yetkililer de hazır bulundu. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev'in heyetleriyle kısa ilk temaslarda bulunduğu bildirildi.

Beraberindeki heyet ve program:

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik ediyor. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım bulunuyor.

Resmi program kapsamında Erdoğan'ın havalimanındaki karşılamanın ardından Şuşa'ya geçmesi bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan ile Aliyev arasında planlanan görüşmenin ardından iki liderin ortak basın açıklaması yapması öngörülüyor.

Ayrıca Erdoğan'ın programında Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'deki Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek anıtlara çelenk bırakmasının planlandığı belirtildi. Ziyaretin 8 Kasım etkinlikleri bağlamında gerçekleşmesi, iki ülke arasındaki birlik ve dayanışma mesajlarına vurgu yapacak nitelikte görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan&#039;ın 8 Kasım Zafer Günü&#039;nün 6. yıl dönümü dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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