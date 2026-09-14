Erdoğan gençlerle buluştu: Mekke anlaşması ve terörsüz Türkiye vizyonu

Erdoğan'dan gençlere bölgesel güvenlik ve tarih vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşmaları programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara hem kentin tarihî önemini hem de dış politika ve güvenlik vizyonunu anlattı. Samsun'un, Bandırma Vapuru ile başlayan ve TCG Anadolu ile devam eden rotasının, Türkiye'nin bugününe uzanan semboller olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının açılışında 107 yıl önce Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü'ne atıf yaparak, "İstiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor" ifadesini kullandı ve ülkenin kriz dönemlerinde milletin tehlikelerden uzak tutulduğunu belirtti.

Gençliğe yönelik politika ve geçmişin yükleri:

Gençlere hitabında gençliği "devam ve beka halkası" olarak nitelendiren Erdoğan, gençlerin davasının uzun vadeli ve ulvi olması gerektiğini vurguladı. Seçilme yaşının 30'dan 18'e indirilmesinin somut bir adım olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, gençlere siyasetin merkezinde yer açıldığını ve kamudan özel sektöre kadar çeşitli alanlarda destek sağlandığını dile getirdi.

Erdoğan, 12 Eylül darbesinin gençlere verdiği zararları anımsatarak, o dönemde yaşanan mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması için gençlerle sürekli istişare ettiklerini belirtti. "Bir sağdan, bir soldan gençler öldürülmesin" temennisini yineleyen Cumhurbaşkanı, gençlerin eserleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmesini istedi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel huzur planı:

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki durumun olumlu olduğuna dikkat çekti. "Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı" diyen Erdoğan, bölgedeki otlakların ve yaylaların yeniden hareketlendiğini, halkın rahatça hayvanlarını otlattığını ifade etti.

Erdoğan bu olumlu tablonun ardından hedefin daha geniş çaplı olduğunu; şimdi amaçlarının Güneydoğu ve Doğu'nun ötesinde bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek olduğunu söyledi. Bu hedefe ulaşmanın toplumsal istikrar ve ekonomik hayatın canlanması açısından önemine vurgu yapıldı.

Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve dış politika hamlesi:

Dünya düzenine dair soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı, "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini tekrarladı ve daha adil bir dünya hedefiyle bölgesel adımlar atıldığını belirtti. Erdoğan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek attığı adımı anlatarak, bu kapsamda imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nda "güzel gelişmeler" olduğunu söyledi.

Erdoğan, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekerek bu adımların İslam dünyası için bir sinyal verdiğini, Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ve konuyu hafife almadıklarını belirtti. Üç ülkenin samimi çabasıyla sürecin başarıya ulaşacağına dair inancını dile getirdi.

Kültür, medya ve gündelik anekdotlar:

Programda kültürel konulara da değinen Erdoğan, Asırlık Gece dizisinin özenle seçildiğini ve gençlerin diziden alması gereken çok şey olduğunu söyledi. Ayrıca Resul Dündar'ın söylediği türküye eşlik edip gençlerin alkışını alması, programın sıcak ve samimi anlarından biri oldu.

Gündelik anekdotlar arasında Samsun dondurmasıyla ilgili hatırlatması ve salondakilere dondurma ikram edilmesi, Çorum FK'nın Samsunspor karşısındaki 5-1 galibiyeti üzerine esprisi ve torunlarıyla ilgili kısa paylaşımları da Erdoğan'ın konuşmasında yer aldı.

Son bölüm: insani hassasiyet ve programın kapanışı

Engelli bir vatandaşı görünce otobüsten inip halini hatırını sorması ve kısa süre önce vefat eden Mustafa Demir için topluca Fatiha okunması, Erdoğan'ın programdaki insani yaklaşımını öne çıkardı. Program, getirilen dondurmaların yenmesi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Gençlerle buluşma, hem tarihî referanslarla hem de dış politika ve güvenlik meselelerine dair mesajlarla yoğun bir içerik sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan iki ana tema Mekke Ortak Savunma Antlaşması ile Terörsüz Türkiye hedefiydi; her iki konuda da ilerleme ve geniş kapsamlı hedeflere vurgu yapıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SAMSUN'DA KATILIĞI GENÇLİK BULUŞMALARI'NDA ÖNEMLİ VE SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.