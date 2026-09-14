Erdoğan gençlerle Samsun'da buluştu: terörsüz bölge ve gençliğe yatırım

Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' programında gençlerin sorularını yanıtladı ve hem iç hem dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Samsun'un bağımsızlık tarihine vurgu yapan Erdoğan, Bandırma Vapuru ile TCG Anadolu gemisinin yan yana oluşunu Türkiye'nin gelişim rotasının sembolleri olarak tanımladı.

Samsun'dan gelen tarihsel vurgu ve gençliğe dair perspektif:

Erdoğan, 107 yıl önce Samsun'da başlayan İstiklal Yürüyüşü'ne atıf yaparak bugünün Türkiye'sinin bu tarihsel mirasla bağlantısını kurdu. Konuşmasında gençliği geleceğin taşıyıcı gücü olarak nitelendirirken, siyasi yaş sınırının 30'dan 18'e indirilmesini örnek verip bunun yeni bir gençliği inşa ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, bu hamlenin gençlerin siyasete katılımını artırma ve toplumsal temsil alanlarını genişletme amacını taşıdığını vurguladı.

Gençlikle kurulan diyalogun önemine değinen Erdoğan, geçmişte gençlerin ayrıştırıldığı dönemlere dikkat çekti ve 12 Eylül'ün 46. yıl dönümünde yapılan hatırlatmayla gençlerin mağdur edildiği dönemlerin tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda gençlere yönelik desteklerin; eğitim, spor, kamu yönetimi, kültür ve sivil toplum alanlarında sürdürüldüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel huzur:

Program sırasında Erdoğan'a yöneltilen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin etkileri hakkındaki soruya verdiği cevapta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün büyük ölçüde gerilediğini, bölge halkının yaylalara ve otlaklara rahatça döndüğünü anlattı. Cumhurbaşkanı, hedefin sadece belirli illerle sınırlı kalmayıp, bölgenin geneline huzur getirmek olduğunu ve bu sayede toplumsal ve ekonomik yaşamın normalleşeceğini söyledi.

Erdoğan'ın ifadesiyle, 'çok çok önemli olan bir şey var, o da şu; çok güçlü bir gençlik inşa ettik'. Bu söylem programın gençlik politikaları eksenindeki vurucu noktalarından biri oldu.

Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve dış politika mesajı:

Erdoğan, uluslararası gelişmelere ilişkin sorulara da yanıt verdi. 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemini hatırlatan Cumhurbaşkanı, adil dünya vurgusunu sürdürdü ve Hürmüz Boğazı ile Körfez'deki gerilimlere dikkat çekti. Riyad ve Mekke'de atılan adımların, Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte daha dengeli bir İslam dünyası inşa etme gayreti kapsamında olduğunu söyledi.

Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nda 'güzel gelişmeler' olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını koyduğunu ve bu üçlü girişimin İslam dünyasına olumlu bir sinyal verdiğini ifade etti.

Kültür, medya ve sahne anları:

Programda sanat ve kültür konuları da gündeme geldi. Erdoğan, 'Asırlık Gece' dizisinin seçiminin ve hazırlığının itinayla yapıldığını, oyuncu seçiminden prodüksiyona kadar titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Gençlerin diziden alması gereken kazanımlar olduğuna dair görüşünü paylaştı. Ayrıca Resul Dündar'ın seslendirdiği 'Gündüz-Gece' türküsüne eşlik etmesi, salondan büyük alkış aldı ve programın sıcak anlarından biri oldu.

Gündelik ve samimi anekdotlar da programı renklendirdi. Cumhurbaşkanı, Samsun dondurması hatırlatması üzerine salonun dondurma yemesine önayak oldu; Çorum'dan gelen bir öğrenci üzerine Çorum FK'nın Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenmesine ilişkin espri yaptı. Erdoğan, torunlarıyla ilgili anılar paylaşırken 'torunlarla ilgili mutluluğunu' dile getirdi ve 10 torun sahibi olduğunu belirtti.

Toplumsal duyarlılık ve kapanış mesajı:

Program sırasında bir engelli vatandaşı görüp otobüsten inerek halini hatırını sorması, Erdoğan'ın toplumsal hassasiyetine dair örnek olarak aktarıldı. Ayrıca kısa süre önce hayatını kaybeden eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için salonun huzurunda Fatiha okundu. Hediye takdiminin ardından etkinlik sona erdi.

Erdoğan'ın konuşması gençlere yönelik bir çağrı niteliğindeydi: geçmişin acı tecrübelerinden ders alınması, gençliğin siyasete ve topluma etkin katılımı ile bölgesel barış ve istikrar arayışının birbirini tamamlayan hedefler olduğu vurgulandı. Program, hem siyasi mesajları hem de samimi anlarıyla gençlerle doğrudan temas kurmayı amaçlayan bir buluşma olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok çok önemli olan bir şey var, o da şu; çok güçlü bir gençlik inşa ettik"