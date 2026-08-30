Erdoğan harp okulu mezuniyetinde ordunun gücüne vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ diploma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşarak ordunun bugün en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; Erdoğan mezunları selamlayarak tören gündemine ilişkin mesajlar verdi.

Törende öne çıkan mesajlar:

Erdoğan, Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisiyle ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına değindi. Yapılan çalışmalar sonucunda 237 yolcu ve mürettebattan çoğunun sağ salim kurtarıldığını, ancak 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve kayıplara ulaşma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, Zafer Haftası ve 30 Ağustos anmaları çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Meclis şehitleri ve ordunun tüm neferlerine minnetle atıf yaptı; şehit ve gazilere rahmet diledi.

Eğitim, mezuniyet ve istatistikler:

Tören kapsamında toplam bin 276 teğmen diploma aldı. Bunların dağılımı Kara Harp Okulu 807, Deniz Harp Okulu 271 ve Hava Harp Okulu 198 olarak açıklandı. Ayrıca törene katılan 141 misafir askerî personel de mezuniyet sevincini paylaştı. Erdoğan, 2016’dan günümüze harp okulları mezunu sayısının, bin 229’u misafir olmak üzere toplam 22 bin 540 olduğuna dikkat çekti.

Astsubay meslek yüksek okullarından bu yıl 69’u misafir olmak üzere toplam 2 bin 48 astsubay mezun olacak. Milli Savunma Üniversitesi kuruluşundan bu yana ise 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer mezun verdi. Erdoğan, harp okullarına ilginin yüksek olduğunu belirterek üniversiteye bu yıl gelen başvuru sayısının 120 bin olduğunu açıkladı.

Savunma sanayii ve operasyon vurgusu:

Konuşmasında ordunun operasyonel başarılarına da değinen Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 10’uncu yıl dönümüne atıf yaptı ve harekatla terör örgütlerine ağır darbeler indirildiğini, şehit ve gazilere şükran duyduğunu söyledi. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesinin 10’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle eğitim kurumlarında gerçekleştirilen temizlemelere, ihanet odaklarının uzaklaştırılmasına dikkat çekti.

Savunma sanayiiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde sergilenen yerli teknolojileri hatırlatarak Savunma Sanayii Başkanlığı’nın aynı anda yürüttüğü 1.468 proje ve projenin hacminin 100 milyar doları aştığını, yerlilik oranını ise %82nin üzerinde tuttuğunu aktardı. Buna bağlı olarak Türkiye’nin savunma kabiliyetinde artık yalnızca kendiyle yarıştığını ve ülkenin uluslararası konumunda kayda değer bir değişim yaşandığını ifade etti.

Mezunlara hitap ve tören detayları:

Erdoğan mezunlara hitaben, 2 bin 235 yıllık tarihî mirası hatırlatarak yeni subayların ordunun gücünü artıracaklarını, farklı coğrafyalarda barış ve istikrarın tesisine katkı vereceklerini söyledi. Mezunlara yönelik başarı dileklerini iletirken ailelere, komutanlara ve eğitmenlere teşekkür etti.

Törene MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı da konuşmalarıyla katıldı. Devre birincileri olan Ahmet Burak Değirmenci (Kara), Meriç Akın (Hava) ve Cihan Gülütaze (Deniz) tören boyunca öne çıkan isimler oldu; diplomalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları tarafından verildi.

Tören, sancak devir teslimi, dönem yıldızı ve plaket takdimi ile devam etti; mezunlar 100. Yıl Marşı’nı seslendirip tören geçişini gerçekleştirdiler. Erdoğan konuşmasını, genç subaylara Anayasa ve kanunlar çerçevesinde millî iradenin rehberliğinde hizmet çağrısıyla sonlandırdı ve mezunlara başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ANKARA’DA MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI DİPLOMA ALMA VE SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ’NE KATILDI.