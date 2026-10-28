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Erdoğan ile Tokayev'ten geliştirilmiş stratejik ortaklık vurgusu

Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşerek ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve COP31 davetini ele aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ile Tokayev'ten geliştirilmiş stratejik ortaklık vurgusu

Erdoğan ile Tokayev buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi.

görüşmenin öncelikleri:

Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık kapsamında daha da ileri taşıyacak adımlar atılacağını vurguladı. Özellikle ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarının öncelikli olduğuna işaret edildi.

bölgesel dayanışma ve COP31 daveti:

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı sürecinde Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak girişimler için çaba göstereceği ve Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesine davet etti.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklama, görüşmenin ikili iş birliğini derinleştirmeye yönelik somut adımlar ve karşılıklı destek temasıyla gerçekleştiğini belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV İLE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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